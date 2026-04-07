Lymphatic Massage Benefits: बार-बार पेट फूलता है? लिम्फैटिक मसाज से मिल सकती है राहत

Lymphatic Massage Benefits: अगर आपको बार-बार पेट फूलना, भारीपन या सुस्ती महसूस होती है। जब आप सही खाना खा रहे हों, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल बहुत लोग एक नए ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, जिसे कहते हैं लिम्फैटिक मसाज (Lymphatic Massage)। सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ एक ट्रेंड है?