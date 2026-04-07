Lymphatic Massage Benefits: बार-बार पेट फूलता है? लिम्फैटिक मसाज से मिल सकती है राहत

Lymphatic Massage Benefits (Photo- gemini ai)
Lymphatic Massage Benefits: अगर आपको बार-बार पेट फूलना, भारीपन या सुस्ती महसूस होती है। जब आप सही खाना खा रहे हों, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल बहुत लोग एक नए ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, जिसे कहते हैं लिम्फैटिक मसाज (Lymphatic Massage)। सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ एक ट्रेंड है?
2023 के एक अध्ययन में पाया गया कि ये एक हल्की-फुल्की मसाज तकनीक है, जो हमारे शरीर के लिम्फैटिक सिस्टम को एक्टिव करती है। ये सिस्टम शरीर से गंदगी, टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें जोरदार दबाव नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत हल्के और रिदमिक स्ट्रोक्स से मसाज की जाती है।
जब शरीर में फ्लूइड सही से मूव नहीं करता, तो आपको भारीपन और सूजन महसूस हो सकती है।
सूजन कम करता है: ये शरीर में जमा एक्स्ट्रा पानी को मूव करने में मदद करता है, जिससे सूजन और पफीनेस कम होती है।
डिटॉक्स सपोर्ट: शरीर की नेचुरल सफाई प्रक्रिया को सपोर्ट करता है।
सर्कुलेशन बेहतर करता है: इससे शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है और आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं।
डाइजेशन में राहत: कुछ लोगों को इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग में आराम मिलता है।
इस मसाज में हल्के-हल्के स्ट्रोक्स होते हैं, खासकर गर्दन, पेट और हाथ-पैर पर। ये बहुत रिलैक्सिंग होती है, दर्द नहीं होता। कई लोगों को तुरंत हल्कापन महसूस होता है।
हां, लेकिन सही तरीके से। हल्का दबाव रखें। गर्दन और कॉलरबोन से शुरुआत करें और धीरे-धीरे पेट की तरफ मूव करें। हमेशा फ्लो की दिशा में मसाज करें।
ये थेरेपी मेडिकल फील्ड में भी यूज़ होती है, खासकर lymphedema जैसी समस्या में। लेकिन सामान्य ब्लोटिंग या वजन घटाने के लिए इसके सबूत अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हैं। यानी ये मदद कर सकता है, लेकिन कोई जादुई इलाज नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन, दिल या किडनी से जुड़ी समस्या है, तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
अगर आप इसका पूरा फायदा चाहते हैं, तो कुछ आसान आदतें अपनाएं:
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