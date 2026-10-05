Pregnancy में क्यों होती हैं ऐंठन, चक्कर और कब्ज जैसी परेशानियां? NHS से जानें

ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार, बार बार पेशाब आने की जरूरत गर्भावस्था के शुरुआती दौर में शुरू हो सकती है और कई बार बच्चे के जन्म तक बनी रहती है। गर्भावस्था के बाद के चरणों में बच्चे का सिर ब्लैडर पर दबाव डाल सकता है, जिससे बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो देर शाम ज्यादा पेय लेने से बचा जा सकता है, लेकिन दिन के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी और कैफीन रहित पेय लेना जरूरी है। अगर पेशाब करते समय दर्द हो या पेशाब में खून दिखाई दे तो यह यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।