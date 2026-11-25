Cleveland Clinic के मुताबिक, अकड़ी हुई गर्दन अक्सर कुछ ही दिन चलने वाली परेशानी होती है। इसके पीछे अजीब मुद्रा में सोना, देर तक मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन देखना, तनाव या गर्दन की मांसपेशी और लिगामेंट पर खिंचाव जैसी बातें होती हैं। चोट या झटका (जैसे दुर्घटना या व्हिपलैश) भी वजह बन सकता है। अगर दर्द हल्का है, कुछ दिन में घट रहा है और बुखार या सिरदर्द जैसी कोई और शिकायत नहीं है, तो आम तौर पर घर पर देखभाल काफी रहती है। कुछ लोगों में तेज गर्दन दर्द और अकड़न के साथ निगलते समय भी दर्द होता है, यानी खाना या पानी निगलना कठिन हो जाता है। गर्दन हर दिशा में लगभग जाम सी हो जाती है। इसके पीछे लॉन्गस कोलाई टेंडिनाइटिस (longus colli tendinitis) हो सकती है।