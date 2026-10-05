Pregnancy में तेज सिरदर्द, ब्लीडिंग और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखें तो न करें नजरअंदाज, NHS से जानें कब लें मदद

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, प्रेग्नेंसी में हल्का पेट दर्द कई कारणों से हो सकता है और हर बार यह गंभीर समस्या नहीं होती। लेकिन अगर दर्द तेज है या आराम करने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर पेट दर्द के साथ ब्लीडिंग, नियमित ऐंठन, कमर दर्द, बुखार, ठंड लगना, असामान्य डिस्चार्ज या पानी जैसा फ्लूइड निकलने जैसी परेशानी हो तो तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत हो सकती है।