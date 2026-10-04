Kolkata News: घर में पति-पत्नी की संदिग्ध मौत, टेबल पर रखे थे 1 लाख रुपए, लिखा- हमारा अंतिम संस्कार कर देना

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक असित ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और इसके बाद उनकी संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दंपती के इकलौते बेटे की कुछ समय पहले किडनी फेल होने से मौत हो गई थी। इसके बाद से दोनों कथित तौर पर मानसिक अवसाद में थे। पड़ोसियों के अनुसार वे आसपास के लोगों से ज्यादा मेलजोल भी नहीं रखते थे। हाल के दिनों में दोनों की तबीयत भी खराब चल रही थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और दंपती के रिश्तेदारों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार असित और मंदिरा लंबे समय से पंचसायर इलाके के इसी मकान में रह रहे थे। पुलिस कई संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।