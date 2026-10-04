Surat Crime: इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स वाली सिमरन की एक रील ने मचाया बवाल, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार महिला ने 1 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे से शाम छह बजे के बीच अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट किया था। साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार वीडियो में 500 रुपए के नोट पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस का आरोप है कि तस्वीर को अश्लील और आपत्तिजनक बयानों के साथ जोड़ा गया। वीडियो इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट किया गया था, जिससे दूसरे लोग भी उसे देख सकते थे। वीडियो सामने आने के बाद एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस थाने में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया।