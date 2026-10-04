Asian Games 2026: पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को दी बधाई, 21 गोल्ड समेत जीते 85 पदक

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के हर सदस्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के समापन के मौके पर वह भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को बधाई देते हैं, जिन्होंने दृढ़ संकल्प, जुनून और खेल भावना के साथ देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को भी बधाई दी और कहा कि उनके प्रदर्शन से देश को बहुत खुशी मिली है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन खेलों से आने वाले वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों को और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन खेलों से जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।