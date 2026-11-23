पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग कई साल पुरानी है। वर्ष 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा तेज हुई थी। उनकी सरकार ने राज्य का नाम 'बांग्ला' करने का प्रस्ताव तैयार किया था। वर्ष 2018 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया था कि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।