‘जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का पहला हक’, केन-बेतवा प्रोजेक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के समर्थन में उतरे राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि वह खुद सत्याग्रह स्थल पर जाएंगे और आदिवासियों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। प्रदर्शनकारी आदिवासियों ने भी राहुल गांधी से उनकी समस्याओं को संसद में उठाने और कथित प्रशासनिक दबाव के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। आदिवासी परिवार केन-बेतवा परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के बदले उचित मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।