‘अरुणाचल में चीन के 60 किमी अंदर घुसने का दावा गलत’, किरेन रिजिजू बोले- ‘किसी गांव पर कब्जा नहीं हुआ’

रिजिजू ने कहा कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें चीन के 60 किलोमीटर अंदर घुसने या किसी भारतीय गांव पर कब्जे के दावे से जोड़ना सही नहीं है।