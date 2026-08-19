Delhi CNG Pump Blast: दिल्ली के टिकरी कलां में CNG पंप पर जोरदार ब्लास्ट, एक की मौत, कई घायल

पुलिस और संबंधित विभाग की टीमें हादसे की वजह का पता लगाने में जुटी हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ब्लास्ट गैस लीकेज के कारण हुआ या रीफिलिंग सिस्टम में किसी तकनीकी खराबी की वजह से। अधिकारियों की ओर से CNG पंप के उपकरणों और रीफिलिंग ट्रक की तकनीकी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह सामने आएगी। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है।