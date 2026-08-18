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आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव, बोले- दिल्ली-झारखंड की तरह बिहार में भी सरकार को झुकना ही पड़ेगा

Tejashwi Yadav News: पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे तेजस्वी यादव ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सरकार पर छात्रों के साथ बातचीत न करने का आरोप लगाया और TRE-4 में एकल परीक्षा समेत अन्य मांगों को सरकार के सामने उठाने का भरोसा दिया। 19 अगस्त को प्रस्तावित राजभवन मार्च में छात्रों से सहयोग की अपील भी की।
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पटना

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Anand Shekhar

Aug 18, 2026

tejashwi yadav at bihar student protest

गर्दानीबाग धरना स्थल पर पहुंचे तेजस्वी यादव (फोटो- वीडियो ग्रैब X@SadanJee)

Tejashwi Yadav at Gardanibagh: बिहार में शिक्षक बहाली, पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन व अनशन कर रहे अभ्यर्थियों के बीच मंगलवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी छात्रों का हाल जाना और उनकी मांगों का समर्थन किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि युवा अगर एकजुट होकर अपने हक की आवाज उठाएंगे, तो दिल्ली और झारखंड की तरह बिहार सरकार को भी छात्रों के संघर्ष के आगे झुकना ही पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने 19 अगस्त को प्रस्तावित महागठबंधन के राजभवन मार्च में छात्रों को शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

छात्रों से बात तक नहीं करने आया सरकार का प्रतिनिधि- तेजस्वी

गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों से बातचीत के बाद तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्र भीषण गर्मी और बारिश के बीच दिन-रात विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और कई बीमार भी पड़ रहे हैं, फिर भी सरकार या प्रशासन का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने तक नहीं आया है।

घोटालों में मस्त है सरकार- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार घोटालों में मस्त है और उसे युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले युवाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब हजारों योग्य उम्मीदवार सिर्फ नियुक्ति और पारदर्शी परीक्षा की मांग करने के कारण सड़कों पर पुलिस की लाठियां और जेल की सजा झेलने को मजबूर हैं। उन्होंने उन छात्रों के साहस की सराहना की जो अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं।

सरकार को झुकना ही पड़ेगा- तेजस्वी

धरना स्थल पर तेजस्वी यादव ने युवाओं से अपने राजनीतिक और सामाजिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब छात्र एकजुट होकर संघर्ष करते हैं, तो सत्ता में बैठे लोगों को उनकी बात सुननी ही पड़ती है, जैसा दिल्ली और झारखंड में छात्र आंदोलनों के दौरान हुआ। तेजस्वी ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में बड़े पैमाने पर और पारदर्शी तरीके से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया (TRE-1 और TRE-2) शुरू की गई थी, लेकिन बाद में बार-बार नीतिगत बदलावों और प्रशासनिक फेरबदल के कारण यह प्रक्रिया जटिल हो गई। उन्होंने एक ही परीक्षा आयोजित करने और खाली पदों को तुरंत भरने की छात्रों की मांगों का समर्थन किया।

छात्रों से राजभवन मार्च में शामिल होने की अपील

तेजस्वी यादव ने बताया कि छात्र प्रतिनिधि दिलीप कुमार ने उन्हें उम्मीदवारों की मांगों की एक विस्तृत सूची सौंपी है, जिसे उन्होंने सरकार के सामने मजबूती से उठाने का वादा किया। उन्होंने विरोध कर रहे सभी छात्रों, शिक्षक अभ्यर्थी और आम युवाओं से अपील की कि वे 19 अगस्त को पटना में होने वाले राजभवन मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हों। उन्होंने कहा कि यह विशाल मार्च पेपर लीक, बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और सिवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग के विरोध में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर छात्र एकजुट रहे, तो सरकार झुकने को मजबूर हो जाएगी।

‘संसद में कहा गोली नहीं चली, सुप्रीम कोर्ट में स्वीकारी फायरिंग’, राजभवन मार्च से पहले सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव

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Updated on:

18 Aug 2026 06:35 pm

Published on:

18 Aug 2026 06:33 pm

Hindi News / Bihar / Patna / आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव, बोले- दिल्ली-झारखंड की तरह बिहार में भी सरकार को झुकना ही पड़ेगा

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