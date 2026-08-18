आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव, बोले- दिल्ली-झारखंड की तरह बिहार में भी सरकार को झुकना ही पड़ेगा

धरना स्थल पर तेजस्वी यादव ने युवाओं से अपने राजनीतिक और सामाजिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब छात्र एकजुट होकर संघर्ष करते हैं, तो सत्ता में बैठे लोगों को उनकी बात सुननी ही पड़ती है, जैसा दिल्ली और झारखंड में छात्र आंदोलनों के दौरान हुआ। तेजस्वी ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में बड़े पैमाने पर और पारदर्शी तरीके से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया (TRE-1 और TRE-2) शुरू की गई थी, लेकिन बाद में बार-बार नीतिगत बदलावों और प्रशासनिक फेरबदल के कारण यह प्रक्रिया जटिल हो गई। उन्होंने एक ही परीक्षा आयोजित करने और खाली पदों को तुरंत भरने की छात्रों की मांगों का समर्थन किया।