तेजस्वी की फिसली जुबान तो जीतन राम मांझी बोले- नशा कुछ भी करा सकता है, जीते जी लालू-राबड़ी को भी दे देंगे श्रद्धांजलि

Jitan Ram Manjhi on Tejashwi Yadav: RJD के राज्य कार्यालय में 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की जुबान फिसलने से राज्य की राजनीति गरमा गई है। इस सभा में तेजस्वी यादव ने शुरुआत में दशरथ मांझी की जगह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का नाम दो बार ले लिया। इस पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नशा कुछ भी करा सकता है और लगता है रात वाला नशा उतरा नहीं था।