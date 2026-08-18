पटना में BPSC अभ्यर्थियों ने शुरू किया आंदोलन, कहा- शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें या 24 घंटे में निकालें विज्ञापन

इसके अलावा, छात्रों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की भर्ती प्रक्रियाओं में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त वेटेज को तुरंत हटाने की मांग की। उम्मीदवारों का तर्क है कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए यह वेटेज योग्य और बेरोजगार युवाओं को मौकों से वंचित करता है और गड़बड़ियों का एक नया जरिया बन रहा है। छात्रों ने BSSC की दूसरी इंटर-लेवल, CGL-4 और BSO परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा करने, साथ ही लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट (BET) आयोजित करने और BPSC सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी-मीडियम के छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने की भी मांग की है।