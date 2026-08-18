अशोकधाम हादसे के पीड़ितों से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 7 मौतों के बाद भी कार्रवाई नहीं, 4 लाख देकर पल्ला झाड़ रही सरकार

प्रशांत किशोर से बातचीत के दौरान घायलों और उनके परिवारों ने बताया कि भगदड़ के समय घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन के इंतजाम बिल्कुल नाकाफी थे। श्रद्धालुओं के अनुसार, जब भीड़ का दबाव बढ़ा और संकरे रास्ते पर अफरातफरी मची, तो हालात को संभालने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों और युवाओं ने हिम्मत दिखाते हुए गाड़ियों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ितों ने सदर अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी और ड्यूटी पर डॉक्टरों की अपर्याप्त संख्या का भी आरोप लगाया। सही इलाज न मिल पाने और बदतर हालात के कारण, परिवारों को अपने घायल रिश्तेदारों को प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा।