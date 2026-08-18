बिहार में 32,388 शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती, BPSC ने जारी किया TRE-4 का नोटिफिकेशन, 1 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

BPSC TRE 4 Recruitment 2026: बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने TRE-4 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत शिक्षा विभाग में कुल 32,388 स्कूल शिक्षक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी।