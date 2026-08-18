TMC के ऋतब्रत बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बने रहेंगे बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

इससे पहले, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 18 जून को स्पीकर रथिंद्र बोस द्वारा ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर कोई भी अंतरिम स्टे (रोक) लगाने से इनकार कर दिया था। विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। ममता बनर्जी खेमे के विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने अपने दावे को खारिज किए जाने और ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने के विरोध में हाईकोर्ट का रुख किया था।