सीजेपी के बंगाल दौरे पर भाजपा नेता केया घोष का हमला, कहा-केरल, कर्नाटक और पंजाब क्यों नहीं जाते? इनका एजेंडा साफ है

झारखंड में छात्रों के आंदोलन की सफलता पर खुशी जताते हुए केया घोष ने कहा कि मैं आंदोलन कर रहे सभी विद्यार्थियों को दिल से शुभकामनाएं देती हूं। यह आंदोलन भारत विरोधी नारों या धारा 370 को बहाल करने जैसी मांगों से पूरी तरह मुक्त था। यहां पिज्जा, बर्गर या बॉलीवुड स्टाइल के फर्जी प्रचार के लिए कोई जगह नहीं थी। इस आंदोलन की पहचान केवल छात्रों का विश्वास, उनका आत्मसम्मान और उनके अधिकारों की लड़ाई थी। आखिरकार झारखंड सरकार को झुकना पड़ा और उनकी हर एक मांग स्वीकार करनी पड़ी।