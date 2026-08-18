बंगाल में गरमाई सियासत: अब्दुल के पिता की हत्या पर CJP का बड़ा अल्टीमेटम, ममता बोलीं- ‘सारे कागज लेकर कालीघाट आओ’

मामले की गंभीरता को देखते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो चुकी है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने करिशुंडा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि वारदात के समय और उसके बाद भी पुलिस का रवैया बेहद लापरवाह रहा, जिसके चलते पीड़ित परिवार को अपनी बात रखने तक का मौका नहीं मिला।