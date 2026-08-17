Abhishek Banerjee Bank Account Frozen: अभिषेक बनर्जी का बैंक अकाउंट फ्रीज, कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे TMC सांसद

Abhishek Banerjee bank account: तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने निजी बैंक खाते को फ्रीज किए जाने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। खास बात यह है कि उनका खाता उस समय फ्रीज किया गया है, जब वह इलाज के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी प्रस्तावित विदेश यात्रा से कुछ दिन पहले बैंक खाते पर यह कार्रवाई की गई। सोमवार को अभिषेक बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने न्यायमूर्ति कृष्ण राव की अदालत में मामले का उल्लेख करते हुए याचिका दायर की। वकील ने बैंक की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि खाते को फ्रीज करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।