17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित जिहादी मॉड्यूल बनाने की कोशिश का आरोप, बंगाल STF ने 2 को दबोचा

West Bengal STF Arrests: पश्चिम बंगाल STF ने अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित कथित जिहादी मॉड्यूल बनाने की कोशिश के आरोप में दक्षिण 24 परगना से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ने और संगठन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Aug 17, 2026

west bengal stf arrests two jihadi module al qaeda ideology

बंगाल STF ने 2 को दबोचा! फोटो सोर्स-IANS

West Bengal STF Arrests: पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित होकर राज्य में कथित तौर पर जिहादी मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों सोशल मीडिया के जरिए संगठन का विस्तार करने और युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को सोमवार को अलीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

गुप्त सूचना के आधार पर STF ने की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना मिलने के बाद STF की टीम ने रविवार को दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर और बिरलापुर इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान जनादुल बेग को भांगर से और शफीक शेख को बिरलापुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्र-विरोधी और सरकार विरोधी प्रचार फैलाने के आरोप हैं। इस संबंध में नोदाखाली पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की गई थी।

सोशल मीडिया पर बनाए थे दो पेज

जांच में STF को कथित तौर पर पता चला कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर 'Mughalezam' और 'Jehad ki Sabibilla' नाम से दो पेज बनाए थे। पुलिस का आरोप है कि इन पेजों के जरिए राष्ट्र-विरोधी प्रचार किया जा रहा था। जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संगठन का विस्तार करने की कोशिश भी कर रहे थे।

युवाओं को जोड़ने की कोशिश का आरोप

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी अल-कायदा की विचारधारा से प्रेरित एक मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए वे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। खुफिया सूत्रों के हवाले से पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।

हाल में STF ने की थीं अन्य गिरफ्तारियां

पश्चिम बंगाल STF ने हाल के दिनों में भी कई मामलों में कार्रवाई की है। हाल ही में STF ने पूर्व बर्दवान जिले में छापेमारी कर हामिम मंडल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया था। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के समूह से कथित संबंध होने का आरोप है। इसके अलावा पिछले सप्ताह STF ने उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा से पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम उर्फ राणा रऊफ को गिरफ्तार किया था।

राणा रऊफ से पूछताछ के बाद एक और गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक, राणा रऊफ से पूछताछ के बाद कोलकाता के टॉपसिया इलाके से मोहम्मद इजाज को भी गिरफ्तार किया गया था। शुरुआती जांच में उसके राणा का सहयोगी होने की बात सामने आई थी। अब STF ने कथित जिहादी मॉड्यूल बनाने की कोशिश के आरोप में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है।

नेटवर्क का पता लगाने के लिए रिमांड मांगेगी STF

पुलिस दोनों आरोपियों को अलीपुर कोर्ट में पेश करेगी। STF आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत मांग सकती है। जांच एजेंसी का उद्देश्य पूछताछ के जरिए कथित नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी जुटाना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

17 Aug 2026 02:07 pm

Published on:

17 Aug 2026 02:07 pm

Hindi News / National News / अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित जिहादी मॉड्यूल बनाने की कोशिश का आरोप, बंगाल STF ने 2 को दबोचा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

'हम नीचे गिरे, ऊपर से लोग रौंदते चले गए', अशोक धाम हादसे के घायलों ने बताई आपबीती

Bihar Temple Stampede
पटना

Vande Mataram Controversy: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले- पहले भी नहीं गाया और आगे भी नहीं गाऊंगा वंदे मातरम्

Imran Masood
राष्ट्रीय

Abhishek Banerjee Bank Account Frozen: अभिषेक बनर्जी का बैंक अकाउंट फ्रीज, कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे TMC सांसद

Abhishek Banerjee personal Bank Account Frozen.
राष्ट्रीय

iPhone 15 पर Apple को बड़ा झटका, ग्राहक को मिलेंगे 45,500 रूपये; जानिए क्यों कोर्ट पहुंचा मामला

Apple iPhone 15 Refund Case Rohtak
राष्ट्रीय

पी चिदंबरम दिमागी नक्सल नहीं बल्कि प्योर नक्सल हैं- असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने पूर्व गृह मंत्री पर बोला हमला

P Chidambaram-Himanta Biswa Sarma
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.