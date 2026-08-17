अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित जिहादी मॉड्यूल बनाने की कोशिश का आरोप, बंगाल STF ने 2 को दबोचा

पश्चिम बंगाल STF ने हाल के दिनों में भी कई मामलों में कार्रवाई की है। हाल ही में STF ने पूर्व बर्दवान जिले में छापेमारी कर हामिम मंडल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया था। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के समूह से कथित संबंध होने का आरोप है। इसके अलावा पिछले सप्ताह STF ने उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा से पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम उर्फ राणा रऊफ को गिरफ्तार किया था।