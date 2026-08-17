पी चिदंबरम दिमागी नक्सल नहीं बल्कि प्योर नक्सल हैं- असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने पूर्व गृह मंत्री पर बोला हमला

P Chidambaram-Himanta Biswa Sarma: पी चिदंबरम के एक बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर चिदंबरम ने खुद को इससे जोड़ते हुए कहा कि उन्हें ‘दिमागी नक्सल’ होने पर गर्व है। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उन पर तीखा हमला बोला। सरमा ने कहा कि चिदंबरम ‘दिमागी नक्सल’ नहीं, बल्कि ‘प्योर नक्सल’ हैं। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री के कार्यकाल की जांच की मांग भी कर दी।