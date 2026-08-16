TMC नेता आशीष बनर्जी की मौत पर पूर्व सीएम ममता की आई प्रतिक्रिया, कहा- उन पर झूठे आरोप लगाए गए

Ashish Banerjee Death: पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और वरिष्ठ टीएमसी नेता आशीष बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। अब इस पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने आशीष बनर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि वे हमेशा अपने विनम्र स्वभाव और रामपुरहाट तथा बीरभूम के लोगों के साथ अपने गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते थे।