Vande Mataram Controversy: ‘सोनिया गांधी माफी मांगें’, अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का जवाब- ‘अपनी नाकामियों का हिसाब दें’

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ‘वंदे मातरम’ विवाद को लेकर कांग्रेस और सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला था। शाह ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में ‘वंदे मातरम’ का गायन हो रहा था और इसी दौरान सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से गान रोकने को कहा। अमित शाह ने कहा कि ‘वंदे मातरम’ के 150वें वर्ष में यह गीत फिर से सम्मान हासिल कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा। उन्होंने सोनिया गांधी और कांग्रेस से देश की जनता तथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर आत्मा से माफी मांगने की मांग की थी।