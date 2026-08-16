‘मुसलमान सिर्फ अल्लाह में यकीन रखता है’, ‘वंदे मातरम’ विवाद पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने दी प्रतिक्रिया

वंदे मातरम विवाद(फोटो-IANS)
Vande Mataram Controversy: ‘वंदे मातरम’ को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुस्लिम आस्था और देशभक्ति के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए कहा कि एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह में विश्वास रखता है और उसी के सामने सजदा करता है, लेकिन देश से प्रेम करना भी ईमान का हिस्सा है। मौलाना यासूब अब्बास ने ‘वंदे मातरम’ के अर्थ का जिक्र करते हुए कहा कि इसका मतलब ‘हे मां, हम आपको नमन करते हैं’ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को धर्म और राजनीति के विवाद में बदलने के बजाय इसके भाव और संदर्भ को समझना चाहिए।
मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि अगर मैं मुसलमानों की बात करूं, तो एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह में यकीन रखता है, अल्लाह के सामने सजदा करता है और किसी और के सामने सजदा नहीं करता। हालांकि, उन्होंने इसके साथ ही देश के प्रति प्रेम को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने ‘हुब्ब-उल-वतन मिनल ईमान’ का हवाला देते हुए कहा कि अपने देश से प्रेम करना ईमान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि धर्म और देश के प्रति प्रेम को लेकर संतुलित सोच जरूरी है। उनके मुताबिक, जब धर्म को लेकर कट्टरता हावी हो जाती है और देश के प्रति प्रेम पीछे छूट जाता है, तो इससे तालिबानी संस्कृति जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने का खतरा रहता है।
दरअसल, कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ का गायन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच बातचीत और इशारों का एक वीडियो सामने आया। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने ‘वंदे मातरम’ का गायन रोकने के लिए खरगे से कहा था।
इस विवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस और सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि करीब 80 साल बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का यह अमर गीत फिर से सम्मान हासिल कर रहा है, लेकिन सोनिया गांधी को यह रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता पूरे घटनाक्रम को देख रही है और कांग्रेस को इस मामले में जनता से माफी मांगनी चाहिए।
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