‘मुसलमान सिर्फ अल्लाह में यकीन रखता है’, ‘वंदे मातरम’ विवाद पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने दी प्रतिक्रिया

Vande Mataram Controversy: ‘वंदे मातरम’ को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुस्लिम आस्था और देशभक्ति के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए कहा कि एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह में विश्वास रखता है और उसी के सामने सजदा करता है, लेकिन देश से प्रेम करना भी ईमान का हिस्सा है। मौलाना यासूब अब्बास ने ‘वंदे मातरम’ के अर्थ का जिक्र करते हुए कहा कि इसका मतलब ‘हे मां, हम आपको नमन करते हैं’ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को धर्म और राजनीति के विवाद में बदलने के बजाय इसके भाव और संदर्भ को समझना चाहिए।