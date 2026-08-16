Jharkhand Murder: दो साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, पति बना बाधा तो प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने कर दी हत्या

सूचना मिलने के बाद इचाक थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और शव को परीक्षण के लिए भेज दिया। इसके बाद मृतक की पत्नी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। पूछताछ में संजू देवी ने पुलिस को बताया कि बोंगा निवासी रंजन कुमार मेहता, पिता अशोक मेहता के साथ करीब दो साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके अनुसार पति बीरेन्द्र कुमार दोनों के संबंधों में बाधा बन रहा था। इसी वजह से उसने रात को रंजन कुमार को घर बुलाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर बीरेन्द्र कुमार का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस इस बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।