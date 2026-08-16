16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हजारीबाग

Jharkhand Murder: दो साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, पति बना बाधा तो प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने कर दी हत्या

Jharkhand crime: हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के बोंगा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
2 min read
Google source verification

हजारीबाग

image

Rakesh Mishra

Aug 16, 2026

Jharkhand Murder

झारखंड पुलिस। फाइल फोटो- आईएएनएस

हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के बोंगा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सूचना मिली थी कि बोंगा निवासी बीरेन्द्र कुमार पिता नुनू प्रजापति की हत्या उसकी पत्नी संजू देवी ने कर दी है।

गला दबाकर हत्या

सूचना मिलने के बाद इचाक थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और शव को परीक्षण के लिए भेज दिया। इसके बाद मृतक की पत्नी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। पूछताछ में संजू देवी ने पुलिस को बताया कि बोंगा निवासी रंजन कुमार मेहता, पिता अशोक मेहता के साथ करीब दो साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके अनुसार पति बीरेन्द्र कुमार दोनों के संबंधों में बाधा बन रहा था। इसी वजह से उसने रात को रंजन कुमार को घर बुलाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर बीरेन्द्र कुमार का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस इस बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

प्रेमी भी गिरफ्तार

पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल रंजन कुमार मेहता को करियातपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त काले रंग का गमछा, एक तकिया और पॉलिथिन बरामद की गई। इसके अलावा दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बरामद सामान को जांच के लिए सुरक्षित रखा है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

एक ही गांव के रहने वाले

गिरफ्तार आरोपियों में 24 वर्षीय रंजन कुमार मेहता और 29 वर्षीय संजू देवी शामिल हैं। दोनों बोंगा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और हत्या से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है। दल में इचाक थाना प्रभारी गौतम कुमार सहित संतोष कुमार-2, नन्दकिशोर दास और थाने के अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

​​​​​Karnataka: मंदिर में प्रवेश को लेकर विवाद, भाजपा विधायक की बेटी ने महिला SI को जड़ दिया थप्पड़! पिता ने मांगी माफी

ये भी पढ़ें
Karnataka BJP MLA Daughter

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

murder news

Updated on:

16 Aug 2026 05:53 pm

Published on:

16 Aug 2026 05:47 pm

Hindi News / Jharkhand / Hazaribagh / Jharkhand Murder: दो साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, पति बना बाधा तो प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने कर दी हत्या

बड़ी खबरें

View All

हजारीबाग

झारखंड

ट्रेंडिंग

अष्टमी की रात बीमार बेटे को ठीक करने के लिए मां ने बेटी की चढ़ा दी बलि, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

girl killed in sacrifice, Jharkhand news, Hazaribag news, 13 year old girl killed in sacrifice, Jharkhand police,
राष्ट्रीय

सिस्टम से हारी नर्स: झारखंड में बलात्कार के आरोपों पर कार्रवाई न होने पर थाने में खाया जहर

राष्ट्रीय

झारखंड के सबसे सुरक्षित जेल से 5 लेयर की सुरक्षा तोड़कर कैसे भाग गए 3 कैदी? नए साल से पहले पूरे जिले में हड़कंप

bilaspur high court
राष्ट्रीय

हजारीबाग में मस्जिद चौक के पास धार्मिक जुलूस पर हुआ पथराव, तोड़फोड़-हंगामे के कारण ईद बाजार हुआ बंद

मंगला जुलूस पर पथराव हुआ
राष्ट्रीय

Hazaribagh Violence: महाशिवरात्रि पर दो समूहों में हुई हिंसक झड़प, कई लोग घायल, वाहनों को किया आग के हवाले

Hazaribagh Violence
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.