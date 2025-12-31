31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

झारखंड के सबसे सुरक्षित जेल से 5 लेयर की सुरक्षा तोड़कर कैसे भाग गए 3 कैदी? नए साल से पहले पूरे जिले में हड़कंप

हजारीबाग की लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से तीन उम्रकैद कैदी फरार हो गए हैं। ये कैदी धनबाद जिले के रहने वाले हैं। घटना के बाद जेल परिसर और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

हजारीबाग

image

Mukul Kumar

Dec 31, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- AI)

झारखंड के हजारीबाग में लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल (जेपी जेल) से तीन दोषी कैदी फरार हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी।

इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अब झारखंड की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक के कामकाज पर नए सवाल खड़े हो गए हैं।

जेल सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर सुमन ने भागने की पुष्टि करते हुए कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, तीनों कैदी धनबाद जिले के रहने वाले हैं।

गिनती के लिए कैदियों को बाहर निकाला गया तो मिली जानकारी

उन्होंने बताया कि फरार कैदियों की विस्तृत प्रोफाइल तैयार की जा रही है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा की जा रही है।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना तब सामने आई जब कैदियों को नियमित गिनती के लिए उनकी बैरक से बाहर निकाला गया।

इस प्रक्रिया के दौरान, जेल अधिकारियों ने पाया कि तीन कैदी गायब हैं। जेल परिसर के अंदर तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों को शुरू में लगा कि कैदी परिसर के अंदर कहीं छिपे हो सकते हैं।

नहीं मिले कैदी तो बजी खतरे की घंटी

हालांकि, व्यापक तलाशी के बाद भी जब कैदियों का पता नहीं चला, तो खतरे की घंटी बज गई। जिला पुलिस को तुरंत सूचित किया गया, जिसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया।

पूरे जेल परिसर और आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है और फरार कैदियों का पता लगाने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

पड़ोसी जिलों की पुलिस इकाइयों को भी संभावित गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। कैदियों को क्षेत्र से भागने से रोकने के लिए चेकपॉइंट्स को मजबूत किया गया है।

घटना से अधिकारी हैरान

इस घटना से अधिकारी हैरान हैं, खासकर इसलिए क्योंकि जेपी जेल में पांच-लेयर सुरक्षा प्रणाली है। जिसमें चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी और सभी प्रवेश और निकास द्वार पर सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनात हैं।

इस हाई-सिक्योरिटी जेल में कुख्यात अपराधी, माओवादी और कई हाई-प्रोफाइल विचाराधीन कैदी बंद हैं। हाल के महीनों में जेल के सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया गया था।

जेल महानिरीक्षक ने हाल ही में सुरक्षा में कथित लापरवाही के आरोप में 12 सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया था। इन उपायों के बावजूद, नवीनतम घटना ने एक बार फिर जेल की सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवालिया निशान लगा दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

31 Dec 2025 12:34 pm

Hindi News / National News / झारखंड के सबसे सुरक्षित जेल से 5 लेयर की सुरक्षा तोड़कर कैसे भाग गए 3 कैदी? नए साल से पहले पूरे जिले में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.