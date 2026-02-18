पीएमओ की वो बातें, जो राज नहीं रहीं

नारायणन के बारे में बारू लिखते हैं, 'उनकी जुबान पर एक लाइन सबके लिए रहती थी- मेरे पास आपकी फ़ाइल है।' नेता, मंत्री, पत्रकार, अफसर, जिनसे भी वह मिलते, उनसे मज़ाक में यह वाक्य जरूर कह देते। और ऐसे कह देते कि सामने वाला इसे मज़ाक में नहीं ले पाता था। उन्होंने अपनी ऐसी छवि बना ली थी कि वह सबकी जासूसी करते हैं। उन्होंने बारू को भी कई बार इस तरह की बातें बताईं। पीएम के साथ यात्राओं के दौरान उन्होंने कई बार बारू को बताया कि कैसे कई प्रधानमंत्रियों ने उन्हें अपने सहयोगियों के बारे में जानकारी लेने के लिए बुलवाया था। वह यह भी बताते थे कि पास बड़े संपादकों के क्रेडिट कार्ड बिल तक पर उनकी नजर रहती थी।