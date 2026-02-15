PMO India: रिटायरमेंट बाद पद नहीं लूंगा- पिता से किया था वादा, ठुकरा दिया पीएमओ का ऑफर

वकील और राजनयिक परमेश्वर नारायण (पीएन) हक्सर 6 मई, 1967 को इंदिरा गांधी से सेक्रेटेरी बने और 15 जनवरी,1973 तक रहे थे। वह पीएमओ के काम तक ही सीमित नहीं थे।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दोनों के रिश्तों पर लिखी अपनी किताब Intertwined Lives में बताया है कि हक्सर को पद संभालने के एक हफ्ते बाद ही 14 मई, 1967 को इंदिरा ने हक्सर को एक खत के कुछ अंश भेजे। यह खत इंदिरा को छोटे बेटे संजय गांधी ने क्रीव से लिखा था। इसमें संजय ने बताया था कि हक्सर से उनकी बात हुई और बेनतीजा रही, क्योंकि उनकी राय भी आप (इंदिरा) जैसी ही थी।

असल में संजय गांधी को रॉल्स रॉयल कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा गया था। वहां उनका मन नहीं लग रहा था। इंदिरा समझाने में नाकामयाब हो रही थीं। तब उन्होंने हक्सर से कहा था कि संजय को समझाएं। बाद में वहां से लौटने पर संजय को किस तरह मारुति कार बनाने का लाइसेंस मिला, वह अपने आप में अलग दास्तान है।