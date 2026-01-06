Indira Gandhi: अपने ही मंत्री की मौजूदगी में क्यों रोने लगी थीं ‘आयरन लेडी’ इंदिरा?

तेजा खुद बड़े कारोबारी थे। उन पर नेहरू से संबंधों के चलते 20 करोड़ रुपये का लोन लेने का आरोप था। उनका फर्जीवाड़ा सामने आ चुका था। इस बीच लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए थे। तेजा को पुलिस तलाशने लगी तो वह लंदन भाग गए। उधर संजय का भी मन नहीं लग रहा था। कंपनी में उनका काम भी उनके सीनियर्स को पसंद नहीं आ रहा था। न ही वे उन्हें काम के प्रति गंभीर पा रहे थे। पांच साल की अप्रेंटिसशिप पूरी किए बगैर सर्टिफिकेट लेकर 1968 में संजय गांधी वापस आ गए। यहां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थीं।