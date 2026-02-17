PMO का सबसे बड़ा वह अफसर, जो जूनियर के नाम से फाइल पर लिखवाते थे अपने मुंह की बात

क्र. प्रधानमंत्री का नाम कार्यकाल याद रहे...

1 जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 - 27 मई 1964 भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम।

2 गुलजारीलाल नंदा 27 मई 1964 - 9 जून 1964 पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री (13 दिन)।

3 लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 - 11 जनवरी 1966 जय जवान जय किसान' का नारा दिया।

4 गुलजारीलाल नंदा 11 जनवरी 1966 - 24 जनवरी 1966 दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री।

5 इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 - 24 मार्च 1977 भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री।

6 मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 - 28 जुलाई 1979 पहले गैर-कांग्रेसी पीएम और सबसे वृद्ध (81 वर्ष)।

7 चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 - 14 जनवरी 1980 अकेले पीएम जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया।

8 इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 - 31 अक्टूबर 1984 दूसरी बार प्रधानमंत्री बनीं।

9 राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 - 2 दिसंबर 1989 भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री (40 वर्ष)।

10 विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 - 10 नवंबर 1990 अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद छोड़ने वाले पहले पीएम।

11 चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 - 21 जून 1991 समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित।

12 पी. वी. नरसिम्हा राव 21 जून 1991 - 16 मई 1996 दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री।

13 अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 - 1 जून 1996 केवल 16 दिनों के लिए (सबसे छोटा कार्यकाल)।

14 एच. डी. देवेगौड़ा 1 जून 1996 - 21 अप्रैल 1997 जनता दल से संबंधित।

15 इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 - 19 मार्च 1998 गुजराल सिद्धांत' के लिए प्रसिद्ध।

16 अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 - 22 मई 2004 पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी पीएम।

17 डॉ. मनमोहन सिंह 22 मई 2004 - 26 मई 2014 भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री (लगातार दो कार्यकाल)।