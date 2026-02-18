अब कांपेगा दुश्मन देश…फ्रांस और भारत मिलकर बनाएंगे ऊंचे उड़ने वाले हेलीकॉप्टर व हैमर मिसाइल

महाराष्ट्र लोकभवन में आयोजित मोदी व मैक्रों की बातचीत के बाद संयुक्त घोषणा में दोनों देशों ने अपनी साझेदारी का स्तर बढ़ाने की घोषणा की। दोनों नेताओं ने कर्नाटक के वेगावल में भारत-फ्रांस की कंपनियों की ओर से पहली निजी क्षेत्र की हेलिकॉप्टर असेंबली लाइन फेसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया। भारत-फ्रांस नवाचार फोरम का उद्घाटन : पीएम मोदी के साथ भारत-फ्रांस नवाचार फोरम के उद्घाटन समारोह में मैक्रों ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में फ्रांस 'मेक इन इंडिया' का भरोसेमंद साथी है। दोनों देश मिलकर नए जमाने के इंजन, मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर, आधुनिक लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां बनाने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा सिविल-न्यूक्लियर सेक्टर पर भी बात चल रही है। हमने ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता खत्म करने पर भी चर्चा की है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 2026 को भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी साझा प्रतिबद्धता है कि लोगों और विश्व की भलाई के लिए कैसे काम किया जाए।