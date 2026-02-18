18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केरल हाईकोर्ट ने सुनाया अहम आदेश: कर्मचारी का इस्तीफा मंजूर नहीं करना ‘बंधुआ मजदूरी’ के समान

Kerala High Court: अगर कोई एंप्लॉयर कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार करता है तो यह 'बंधुआ मजदूरी के समान माना जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 18, 2026

Kerala High Court

कंपनी का इस्तीफा रोकना गैरकानूनी: केरल हाईकोर्ट ने सुनाया अहम आदेश (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)

Kerala High Court Latest Update: केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की ओर से दिया गया इस्तीफा कंपनी को स्वीकार करना ही होगा। अगर कोई एंप्लॉयर कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार करता है तो यह 'बंधुआ मजदूरी के समान माना जाएगा। जस्टिस एन नागरेश ने कहा कि जब कोई कर्मचारी सेवा शर्तों के अनुसार इस्तीफा देता है तो नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह उसे स्वीकार करे, बशर्ते अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन ना हुआ हो।

अदालत ने साफ किया कि इस्तीफा सिर्फ कुछ खास हालात में ही रोका जा सकता है, जैसे नोटिस पीरियड पूरा ना होना, गुस्से में दिया गया इस्तीफा जिसे वापस लिया जा सकता हो, गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो या संस्था को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ हो। कोर्ट ने कहा कि मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। कंपनी की ओर से वित्तीय संकट का हवाला देकर कंपनी सेक्रेटरी का इस्तीफा ना मानना कानूनी रूप से सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देना उसके इस्तीफा देने के अधिकार का उल्लंघन है।

क्या था मामला?

दरअसल यह मामला ट्राको केबल कंपनी लिमिटेड नाम की एक संस्था से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ग्रीवस जॉब पनक्कल कंपनी में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2022 से उनका वेतन नियमित नहीं मिल रहा था, जिससे वे अपना और बीमार मां का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। उन्होंने मार्च 2024 में इस्तीफा देकर सेवा से मुक्त करने का अनुरोध किया। हालांकि कंपनी बोर्ड ने यह कहकर इस्तीफा खारिज कर दिया कि उनकी भूमिका जरूरी है और कंपनी आर्थिक संकट में है। प्रबंधन ने उन्हें ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अंत में पनक्कल ने इन नोटिस को रद्द करने और इस्तीफा स्वीकार करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पाया कि कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में दर्ज होती है। जब तक कंपनी जरूरी फॉर्म दाखिल नहीं करती, तब तक कर्मचारी दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकता। इससे याचिकाकर्ता के रोजगार के अवसर बाधित हो रहे थे। कोर्ट ने कंपनी को दो महा इस्तीफा स्वीकार कर सेवा से मुक्त करने और वेतन बकाया, अवकाश समर्पण लाभ तथा अन्य देय राशि का भुगतान जल्द करने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें

3 दिन पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा के सिर से उठ गया था पिता का साया, अभिनेता ने अब बयां किया दर्द
मनोरंजन
Sidharth Malhotra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

high court

Published on:

18 Feb 2026 02:30 am

Hindi News / National News / केरल हाईकोर्ट ने सुनाया अहम आदेश: कर्मचारी का इस्तीफा मंजूर नहीं करना ‘बंधुआ मजदूरी’ के समान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पीएमओ की वो बातें, जो राज नहीं रहीं

PMO secret, inside stories of PMO during manmohan, indira
राष्ट्रीय

अब कांपेगा दुश्मन देश…फ्रांस और भारत मिलकर बनाएंगे ऊंचे उड़ने वाले हेलीकॉप्टर व हैमर मिसाइल

France-India
राष्ट्रीय

एम्स में इलाज-शोध दोनों प्रभावित…डॉक्टरों और कर्मचारियों की बड़ी कमी

AIIMS Healthcare Crisis
राष्ट्रीय

राहुल गांधी की कोशिशें फेल! नहीं माने भूपेन बोरा, 22 फरवरी को भगवा रंग में रंगेंगे असम कांग्रेस के पूर्व चीफ

Bhupen Borah
राष्ट्रीय

आंध्र प्रदेश में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात! 7 साल की बच्ची का ड्रम में मिला शव, CCTV में कैद हुआ कातिल

Andhra Pradesh Police
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.