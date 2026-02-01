3 दिन पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा के सिर से उठ गया था पिता का साया, अभिनेता ने अब बयां किया दर्द

सिद्धार्थ ने लिखा, 'पापा, आप उन मूल्यों के साथ जीते थे जो कभी नहीं झुके। कठोरता के बिना अनुशासन। अहंकार के बिना ताकत। जीवन ने जितना भी परीक्षण किया, आपने सकारात्मकता कभी नहीं छोड़ी। मर्चेंट नेवी के कैप्टन के रूप में समुद्र पर कमांड करने से लेकर बीमारी के दौरान शांत साहस दिखाने तक, आपने कभी समझौता नहीं किया, कभी अपनी गरिमा नहीं खोई। स्ट्रोक के बाद व्हीलचेयर पर होने के बावजूद आपका स्पिरिट हमेशा ऊंचा रहा।'

अभिनेता ने बताया कि पिता से उन्होंने क्या-क्या सीखा और विरासत में मिला। पापा, आपकी सच्चाई मेरी विरासत है। आपकी ताकत हर दिन मुझे गाइड करती है। आपकी पॉजिटिविटी आज भी इस परिवार को जोड़े रखती है।