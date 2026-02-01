17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

राष्ट्रीय

TCS कर्मचारी को हाई कोर्ट के वकील ने सरेआम कार से घसीटा, घायल शख्स की मां ने बताई झगड़े की पूरी कहानी

कर्मचारी की मोटरसाइकिल से वकील की कार को टक्कर लगी और बहस हो गई। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया कि वकील ने उसे कई किलोमीटर तक घसीटा।

रांची

image

Mukul Kumar

Feb 17, 2026

वकील मनोज टंडन की कार। (फोटो- ANI)

झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी वारदात हुई है। टीसीएस में काम करने वाले एक कर्मचारी को झारखंड हाई कोर्ट के वकील ने अपनी मर्सिडीज कार के बोनट पर घसीटा।

यह घटना तब हुई जब पीड़ित की वकील मनोज टंडन से मोटरसाइकिल से टक्कर होने के बाद बहस हो गई। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया कि वकील ने मोटरसाइकिल वाले को कुछ किलोमीटर तक बोनट पर घसीटा।

मां ने क्या कहा?

मोटरसाइकिल सवार की मां ने एनएनआई को बताया- मेरा बेटा नवाज खान, जो TCS में काम करता है, अपने भाई को अपनी मोटरसाइकिल पर बोर्ड एग्जाम सेंटर ले गया था। लौटते समय, मनोज टंडन नाम के एक वकील की कार मेरे बेटे की मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल को नुकसान हुआ।

उन्होंने आरोप लगाया- मेरे बेटे ने वकील की कार से मोटरसाइकिल को हुए नुकसान के लिए हर्जाना मांगा। दोनों के बीच बहस के दौरान, मेरे बेटे ने कार का बोनट पकड़ लिया। इस पर, मनोज टंडन ने मेरे बेटे को अपनी कार से घसीटा। वह मेरे बेटे को अपने फ्लैट पर ले गया, जहां कई लोगों ने उसकी पिटाई की। हमें न्याय चाहिए। मैंने पुलिस में केस दर्ज कराया है।

खबर पर अपडेट जारी है…

Updated on:

17 Feb 2026 07:51 pm

Published on:

17 Feb 2026 07:47 pm

Hindi News / National News / TCS कर्मचारी को हाई कोर्ट के वकील ने सरेआम कार से घसीटा, घायल शख्स की मां ने बताई झगड़े की पूरी कहानी

