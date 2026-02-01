जम्मू-कश्मीर को वापस मिलेगा अपना सम्मान! कानून मंत्री बोले- ‘प्रक्रिया जारी है, जल्द होगा पूर्ण राज्य पर फैसला’

Union minister for law and justice Arjun Ram Meghwal: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को श्रीनगर में कहा कि जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में फैसला बहुत जल्द लिया जाएगा। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मेघवाल ने इस मुद्दे को बेहद संवेदनशील बताया। इसके साथ ही प्रक्रिया के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।