अष्टमी की रात बीमार बेटे को ठीक करने के लिए मां ने बेटी की चढ़ा दी बलि, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को गांव के एक बगीचे में दफना दिया और जांच को गुमराह करने के लिए दुष्कर्म की झूठी कहानी गढ़ी, जिसे पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट में खारिज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक भीम राम पर पहले भी अपनी भाभी और एक अन्य व्यक्ति की हत्या के आरोप हैं। वहीं पुलिस ने दावा किया कि तांत्रिक ने लड़की के गुप्तांगों में एक छड़ी भी डाली।