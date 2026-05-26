खराब इंटरनेट और कॉल ड्रॉप पर संसद में बड़ी बैठक, टेलीकॉम कंपनियों से मांगा जाएगा जवाब

Net Neutrality India Telecom:देश में खराब इंटरनेट, कॉल ड्रॉप और मोबाइल नेटवर्क की लगातार शिकायतों के बीच संसद की स्थायी समिति (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी) की अहम बैठक 26 मई को होने जा रही है। बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी (PHA) में शुरू होगी, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर में सेवाओं की गुणवत्ता (QoS) और उपभोक्ता संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।