फीस से ज्यादा ट्रांसपोर्ट और किताबों का खर्च! बच्चों की पढ़ाई ने बढ़ाया अभिभावकों पर बोझ

School Education Cost India: देश में बच्चों की स्कूली शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ स्कूल फीस ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म और किताब-कॉपियों का खर्च भी अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ रहा है। कई राज्यों में तो स्कूल आने-जाने और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्च स्कूल फीस से भी ज्यादा हो चुके हैं।