Jodhpur: नाबालिग छात्रा को प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद किया देह शोषण, फिर दूसरी युवती से करने लगा बात, परेशान छात्रा ने दी जान

पुलिस का कहना है कि मृतका नाबालिग है। उसे एक युवक ने प्रेम प्रसंग में फंसाया था। झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए थे और फिर देह शोषण भी किया था। युवक ने छात्रा को प्यार के जाल में फंसाकर धोखा दिया। उसने किसी अन्य युवती को प्रेम प्रसंग में फंसा लिया था। इसका पता लगने पर छात्रा मानसिक परेशान रहने लग गई थी।