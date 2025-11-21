Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur: नाबालिग छात्रा को प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद किया देह शोषण, फिर दूसरी युवती से करने लगा बात, परेशान छात्रा ने दी जान

Rajasthan Crime: जोधपुर ग्रामीण इलाके में प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने से आहत एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा ने सुसाइड नोट में युवक पर देह शोषण, ब्लैकमेलिंग और धोखा देने के आरोप भी लगाए।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Nov 21, 2025

फोटो: पत्रिका

Minor Student Committed Suicide: जोधपुर ग्रामीण के एक कस्बे में गुरुवार को नाबालिग छात्रा ने फंदा लगाकर जान दे दी। एक युवक ने उसे प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद देह शोषण किया था और फिर उससे रिश्ता तोड़कर दूसरी युवती से प्रेम करने लग गया था। संभवत: इसी के चलते उसने आत्महत्या की।

पुलिस के अनुसार नाबालिग छात्रा दोपहर में अपने मकान के कमरे में फंदे पर लटकी पाई गई। परिजन ने देखा तो उसे नीचे उतारा और कस्बे के जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव मोर्चरी में रखवा दिया गया। इस बीच, सूचना मिली तो पुलिस घटनास्थल पहुंची और जांच की।

इस दौरान एक सुसाइड नोट भी मिला। परिजन ने एक युवक के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने और पोक्सो की धाराओं में एफआइआर दर्ज कराई। वृत्ताधिकारी (एससी-एसटी सैल) जांच कर रहे हैं। आरोपी युवक अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है।

सुसाइड नोट में आरोप, ब्लैकमेल व धोखा दिया

पुलिस का कहना है कि मृतका नाबालिग है। उसे एक युवक ने प्रेम प्रसंग में फंसाया था। झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए थे और फिर देह शोषण भी किया था। युवक ने छात्रा को प्यार के जाल में फंसाकर धोखा दिया। उसने किसी अन्य युवती को प्रेम प्रसंग में फंसा लिया था। इसका पता लगने पर छात्रा मानसिक परेशान रहने लग गई थी।

Published on:

21 Nov 2025 10:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: नाबालिग छात्रा को प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद किया देह शोषण, फिर दूसरी युवती से करने लगा बात, परेशान छात्रा ने दी जान

