फॉरेस्टर ने बेकाबू कार से बेटे को बचाया, खुद मौत को गले लगाया

खतरा भांपते ही जोगिंदर सिंह ने बिना एक पल गंवाए अपने बेटे अनिरुद्ध को जोर से किनारे धकेल दिया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन खुद कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।