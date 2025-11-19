फॉरेस्टर ने बेकाबू कार से बेटे को बचाया, खुद मौत को गले लगाया

मृतक जोगिंदर व उसका बेटा अनिरुद्ध
अलवर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। शांति कुंज-111 निवासी 48 वर्षीय फॉरेस्टर जोगिंदर सिंह चौहान सुबह की सैर पर अपने 11 वर्षीय बेटे के साथ निकले थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अचानक नियंत्रण खोकर उनकी ओर बढ़ी।
खतरा भांपते ही जोगिंदर सिंह ने बिना एक पल गंवाए अपने बेटे अनिरुद्ध को जोर से किनारे धकेल दिया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन खुद कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
बेटे के प्रति उनके प्यार ने हर किसी को भावुक कर दिया है। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जोगिंदर सिंह अपने परिवार के साथ शांति कुंज में रहते थे। लोगों ने उन्हें शांत स्वभाव, मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बताया। प्रशासन और स्थानीय लोग परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग