राष्ट्रीय

सिस्टम से हारी नर्स: झारखंड में बलात्कार के आरोपों पर कार्रवाई न होने पर थाने में खाया जहर

शिकायत के अनुसार, पहली घटना हजारीबाग के स्वर्ण जयंती पार्क में हुई, जबकि दूसरी घटना उसके गांव में हुई।

हजारीबाग

image

Ashib Khan

Jan 04, 2026

Jharkhand nurse suicide attempt, sexual assault complaint,

नर्स में आत्महत्या करने का किया प्रयास (File Photo)

Jharkhand nurse suicide attempt: झारखंड के हजारीबाग जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यौन शोषण की शिकायत पर लंबे समय तक कार्रवाई न होने से आहत एक नर्स ने महिला पुलिस थाना परिसर के अंदर जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके साथ एमबीबीएस के चौथे वर्ष के छात्र ने यौन शोषण किया है, लेकिन शिकायत के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

थाने में खाया जहर

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को महिला ने थाना परिसर में ही जहर का सेवन कर लिया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। थाना कर्मियों ने तत्काल उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। हालांकि, डॉक्टरों ने बाद में बताया कि अब उसकी स्थिति स्थिर है और वह खतरे से बाहर है।

शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण

बता दें कि पीड़िता बरकागांव की रहने वाली है। उसने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमबीबीएस छात्र विकास कुमार मेहता पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। छात्र हरली गांव का निवासी बताया जा रहा है। 

आरोपी के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई

शिकायत के अनुसार, पहली घटना हजारीबाग के स्वर्ण जयंती पार्क में हुई, जबकि दूसरी घटना उसके गांव में हुई। महिला का आरोप है कि उसने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

महिला ने अधिकारियों से कहा, “मैंने न्याय की सारी उम्मीद खो दी थी,” और इसी हताशा में उसने यह कदम उठाया। उसने महिला थाना प्रभारी पर भी असंवेदनशील रवैये का आरोप लगाया।

पीड़िता ने किया ये दावा

पीड़िता का दावा है कि जब वह 8 जुलाई को महिला थाने गई थी, तब उसे कथित तौर पर यह कहकर लौटा दिया गया कि पार्क में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस व्यवहार से उसका पुलिस और व्यवस्था पर से भरोसा पूरी तरह टूट गया।

इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में आरोपी की मां ने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में बड़ी मात्रा में दहेज की मांग की गई, जिससे महिला मानसिक रूप से और अधिक परेशान हो गई।

