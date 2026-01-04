सिस्टम से हारी नर्स: झारखंड में बलात्कार के आरोपों पर कार्रवाई न होने पर थाने में खाया जहर

Jharkhand nurse suicide attempt: झारखंड के हजारीबाग जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यौन शोषण की शिकायत पर लंबे समय तक कार्रवाई न होने से आहत एक नर्स ने महिला पुलिस थाना परिसर के अंदर जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके साथ एमबीबीएस के चौथे वर्ष के छात्र ने यौन शोषण किया है, लेकिन शिकायत के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।