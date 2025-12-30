30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

राष्ट्रीय

सूटकेस में बंद मिली महिला की सड़ी-गली लाश, कैथल में दहशत का माहौल

Haryana News: पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली कि एक नीले रंग का सूटकेस दो दिन से ड्रेन में पड़ा है और उसके आस-पास कुत्ते चक्कर लगा रहे हैं।

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Ashib Khan

Dec 30, 2025

सूटकेस मे महिला का शव मिला (file photo)

Kaithal Suitcase Body: हरियाणा के कैथल जिले में सूटकेस में महिला का शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। सूटकेस खोलते ही पुलिस और स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि शव काफी पुराना होने के कारण बुरी तरह सड़-गल चुका था। शरीर के कई अंग पूरी तरह विघटित हो चुके थे, जिससे तेज बदबू फैल रही थी। पूरा मामला सिल्लाखेड़ा गांव का है।

पुलिस को मंगलवार को सूचना मिली कि एक नीले रंग का सूटकेस दो दिन से ड्रेन में पड़ा है और उसके आस-पास कुत्ते चक्कर लगा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सूटकेस को बाहर निकाला। 

सूटकेस खोलने पर पुलिस हुई हैरान

इसके बाद सूटकेस खोलने पर पुलिस हैरान हो गई; उसके अंदर एक महिला का शव मिला। उसी समय मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई और शव को बाहर निकालकर जांच शुरू की। हालांकि अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला प्रवासी है और उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। 

सूटकेस में मिले दो नए सूट

वहीं मृतका के हाथ में टैटू बना हुआ है। इसके अलावा सूटकेस में दो नए सूट भी मिले हैं। सूटकेस में कुछ पर्ची भी मिली है, लेकिन महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पानी के कारण शरीर के अंग भी गल चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। 

तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने आस-पास के जिलों में भी संपर्क करना शुरू कर दिया है ताकि महिला का पता लगाया जा सके। घटना के बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस सिल्लाखेड़ा पहुंची। वहां सूटकेस खोला तो देखा कि उसमें महिला का शव है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। 

सूटकेस से आ रही थी बदबू

दरअसल, सोमवार को दोपहर के समय स्थानीय लोगों ने ड्रेन में सूटकेस को देखा था। उस समय उन्हें लगा कि कोई वैसे ही फेंक गया होगा। लेकिन बाद में मंगलवार को सूटकेस से बदबू आ रही थी और थोड़ी चेन भी खुली हुई थी। वहीं आस-पास कुत्ते भी घूम रहे थे। आशंका होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। 

