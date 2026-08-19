जिन्ना की बीमारी छिपाने का मिला सम्मान? मुंबई के 2 डॉक्टरों को पाकिस्तान देगा ‘निशान-ए-इम्तियाज’

जिन्ना को टीबी (तपेदिक) थी, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था, और बंटवारे के बाद पाकिस्तान बनने के एक साल बाद उनकी मौत हो गई। उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता माना जाता है। 1998 में पाकिस्तान सरकार दिलीप कुमार को 'निशान-ए-इम्तियाज' से सम्मानित कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान सरकार इन दो डॉक्टरों - डॉ. जल रतनजी पटेल और डॉ. जल दैबू - को मरणोपरांत 'निशान-ए-कायद-ए-आजम' से सम्मानित करेगी।इकबाल ने इसका खुलासा नहीं किया कि उनकी तरफ से अवॉर्ड कौन लेगा। पाकिस्तान आजादी के दिन, यानी 14 अगस्त को अपने राष्ट्रीय नागरिक और सैन्य पुरस्कारों की घोषणा करता है। ये सम्मान औपचारिक रूप से पाकिस्तान दिवस, यानी 23 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में दिए जाते हैं।