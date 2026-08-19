19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

जिन्ना की बीमारी छिपाने का मिला सम्मान? मुंबई के 2 डॉक्टरों को पाकिस्तान देगा ‘निशान-ए-इम्तियाज’

Jinnah Secret: मुंबई के पारसी समुदाय के दो डॉक्टरों को मुहम्मद अली जिन्ना की बीमारी का राज छिपाने के लिए पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘निशान-ए-इम्तियाज़’ के लिए नामित किया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Aug 19, 2026

Pakistan Highest Civilian Award

दो भारतीय डॉक्टरों को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक 'निशान-ए-इम्तियाज़' सम्मान, photo credit: AI

Pakistan Civilian Awards: मुंबई के पारसी समुदाय के दो डॉक्टरों को पाकिस्तान ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'निशान-ए-इम्तियाज़' से सम्मानित करने की घोषणा की है। इन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना की लाइलाज बीमारी का राज छिपाए रखा था।

न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान द्वारा 14 अगस्त को नागरिक और सैन्य सम्मानों के लिए नॉमिनेशन की घोषणा के बाद, प्लानिंग मिनिस्टर अहसान इक़बाल ने X पर एक पोस्ट में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "अवार्ड्स कमिटी के चेयरमैन के तौर पर, मुझे दो बेहतरीन डॉक्टरों को 'निशान-ए-इम्तियाज' के लिए नॉमिनेट करने का मौका मिला है। ये दोनों मुंबई के पारसी समुदाय से हैं और इन्होंने कायद-ए-आज़म मुहम्मद अली जिन्ना की लाइलाज बीमारी का राज छिपाकर रखा।"

पाकिस्तान दिवस पर सम्मान समारोह

उन्होंने कहा। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इकबाल ने उन दो डॉक्टरों के नाम बताए लेकिन इसका इसका खुलासा नहीं किया कि उनकी तरफ से अवॉर्ड कौन लेगा। पाकिस्तान आजादी के दिन, यानी 14 अगस्त को अपने राष्ट्रीय नागरिक और सैन्य पुरस्कारों की घोषणा करता है। ये सम्मान औपचारिक रूप से पाकिस्तान दिवस, यानी 23 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में दिए जाते हैं।

जिन्ना को टीबी (तपेदिक) थी, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था, और बंटवारे के बाद पाकिस्तान बनने के एक साल बाद उनकी मौत हो गई। उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता माना जाता है। 1998 में पाकिस्तान सरकार दिलीप कुमार को 'निशान-ए-इम्तियाज' से सम्मानित कर चुकी है।

डॉक्टरों के नाम का खुलासा

जिन्ना को टीबी (तपेदिक) थी, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था, और बंटवारे के बाद पाकिस्तान बनने के एक साल बाद उनकी मौत हो गई। उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता माना जाता है। 1998 में पाकिस्तान सरकार दिलीप कुमार को 'निशान-ए-इम्तियाज' से सम्मानित कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान सरकार इन दो डॉक्टरों - डॉ. जल रतनजी पटेल और डॉ. जल दैबू - को मरणोपरांत 'निशान-ए-कायद-ए-आजम' से सम्मानित करेगी।इकबाल ने इसका खुलासा नहीं किया कि उनकी तरफ से अवॉर्ड कौन लेगा। पाकिस्तान आजादी के दिन, यानी 14 अगस्त को अपने राष्ट्रीय नागरिक और सैन्य पुरस्कारों की घोषणा करता है। ये सम्मान औपचारिक रूप से पाकिस्तान दिवस, यानी 23 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में दिए जाते हैं।

‘We are Gen Z’ कहकर सुरक्षा कर्मियों से भिड़ी महिला पर्यटक, CM अब्दुल्ला ने क्यों लिखा – ‘जानते नहीं मेरा बाप कौन है?’

ये भी पढ़ें
Omar Abdullah news

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2026 08:03 pm

Published on:

19 Aug 2026 08:00 pm

Hindi News / National News / जिन्ना की बीमारी छिपाने का मिला सम्मान? मुंबई के 2 डॉक्टरों को पाकिस्तान देगा ‘निशान-ए-इम्तियाज’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

छात्र आंदोलन के बाद बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति, रोजाना एक केंद्रीय मंत्री करेंगे एक यूनिवर्सिटी का दौरा

BJP Gen Z Outreach
राष्ट्रीय

‘One Day, One University’ के जरिए छात्रों तक पहुंचेगी मोदी सरकार, हर दिन यूनियन मिनिस्टर करेंगे विश्वविद्यालय का दौरा

pm modi
राष्ट्रीय

कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 12 हजार पुलिस कांस्टेबलों की मेरिट लिस्ट पर 30 सितंबर तक रोक

West Bengal Police Recruitment
कोलकाता

‘वंदे मातरम के पहले दो पैरा ही गाएगी कांग्रेस’, CWC में 1937 का रुख दोहराया, परिसीमन पर भी लिया बड़ा फैसला

Vande Mataram Congress, Congress CWC Meeting, Congress Vande Mataram, Vande Mataram First Two Stanzas, Congress 1937 Vande Mataram, Congress Working Committee, CWC Meeting 2026,
राष्ट्रीय

TMC में बगावत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी हाथ से फिसली, क्या पार्टी पर खत्म हो रही दीदी की पकड़?

TMC Crisis, Mamata Banerjee, TMC Rebel MLAs, Trinamool Congress, TMC Rebellion, Mamata Banerjee News, West Bengal Politics, TMC Leader of Opposition, Ritabrata Banerjee,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.