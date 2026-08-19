‘वंदे मातरम के पहले दो पैरा ही गाएगी कांग्रेस’, CWC में 1937 का रुख दोहराया, परिसीमन पर भी लिया बड़ा फैसला

CWC की बैठक में वंदे मातरम को लेकर 1937 के कांग्रेस के फैसले का जिक्र किया गया। जयराम रमेश ने बताया कि उस समय CWC की बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और गोविंद वल्लभ पंत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह के बाद उस प्रस्ताव को पारित किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि इस पुराने फैसले को लेकर अब कोई विवाद नहीं है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है।