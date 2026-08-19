दिल्ली जल बोर्ड केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर संजय निरुपम का हमला, बोले- ‘AAP की ईमानदारी का दावा बेनकाब’

सत्येंद्र जैन समेत छह लोगों की गिरफ्तारी पर संजय निरुपम ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता कभी देश की जनता को ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का संदेश देते थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन बाद में उसके कई प्रमुख नेता भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जेल जा चुके हैं। निरुपम ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों नेता खुद को ‘कट्टर ईमानदार’ बताते रहे, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा। अब सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से AAP के उस राजनीतिक दावे पर सवाल उठते हैं, जिसमें पार्टी ने खुद को पारंपरिक राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग विकल्प के तौर पर पेश किया था।