दिल्ली जल बोर्ड केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर संजय निरुपम का हमला, बोले- ‘AAP की ईमानदारी का दावा बेनकाब’

संजय निरुपम(फोटो-IANS)
Sanjay Nirupam: शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत छह लोगों की गिरफ्तारी को लेकर आप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से राजनीति में आई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अब भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्रवाई हो रही है, जिससे पार्टी के ‘ईमानदार राजनीति’ के दावे पर सवाल खड़े होते हैं।
सत्येंद्र जैन समेत छह लोगों की गिरफ्तारी पर संजय निरुपम ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता कभी देश की जनता को ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का संदेश देते थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन बाद में उसके कई प्रमुख नेता भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जेल जा चुके हैं। निरुपम ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों नेता खुद को ‘कट्टर ईमानदार’ बताते रहे, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा। अब सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से AAP के उस राजनीतिक दावे पर सवाल उठते हैं, जिसमें पार्टी ने खुद को पारंपरिक राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग विकल्प के तौर पर पेश किया था।
संजय निरुपम ने कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं को उनके दावों के बजाय उनकी जवाबदेही और कामकाज के आधार पर परखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने खुद को स्थापित राजनीतिक दलों से अलग और ईमानदार विकल्प के तौर पर पेश किया था, लेकिन अब पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई हो रही है। हालांकि, दिल्ली जल बोर्ड मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों पर भी संजय निरुपम ने हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी समाज के अलग-अलग वर्गों को मुद्दों के आधार पर लामबंद कर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निरुपम ने दावा किया कि पहले युवाओं और छात्रों के मुद्दों के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई और अब ओबीसी समुदाय को लेकर बयान दिए जा रहे हैं।
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