समुद्री जहाजों के ईंधन पर बड़ा बदलाव, 2029 से Coastal Trade में 10% बायोफ्यूल अनिवार्य करने का प्रस्ताव

प्रस्तावित व्यवस्था भारतीय तटीय व्यापार में लगे उन सभी जहाजों पर लागू होगी, चाहे उनका झंडा किसी भी देश का हो, जिन्हें भारत के तटीय व्यापार में संचालन के लिए लाइसेंस या अनुमति लेना जरूरी है। यह नियम मरीन गैस ऑयल (MGO), वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल (VLSFO) और फ्यूल ऑयल (FO) समेत निर्धारित पारंपरिक समुद्री ईंधनों का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर लागू होगा। इसका असर जहाज मालिकों, मैनेजरों, ऑपरेटरों, चार्टरर्स, मास्टर्स, बंकर सप्लायर्स और ईंधन उत्पादकों व ब्लेंडर्स समेत समुद्री ईंधन की खरीद, मिश्रण, आपूर्ति और इस्तेमाल से जुड़े अन्य पक्षों पर भी पड़ेगा।