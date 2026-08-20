प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी, मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जानमोनी दास गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि विवाद की गंभीरता का एहसास उन्हें तब हुआ, जब उनके दोस्तों ने उनसे संपर्क किया और बताया कि वीडियो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद उन्होंने वीडियो पोस्ट करने वालों से इसे हटाने के लिए कहा। जानमोनी ने यह भी कहा कि वीडियो सामने आने के बाद उन्हें सऊदी अरब, अबू धाबी और भारत के विभिन्न हिस्सों से कई धमकी भरे फोन और संदेश मिले। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कई धमकी भरे फोन आ रहे हैं।