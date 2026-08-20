Gujarat: नकली शराब बनाने के लिए बुलाया था ‘डॉक्टर’, पीने से उसकी भी मौत, 13 गिरफ्तार, 6 पुलिसकर्मी निलंबित

भावनगर जिले में अलग-अलग जगहों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बोटाद और अमरेली से करीब 100 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भावनगर के सर टी. अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए 4 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। मरीजों की जान बचाने के लिए मुंबई से विशेष इंजेक्शन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। भावनगर के सर टी. अस्पताल की प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. कैरवी देसाई के अनुसार अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर (आइकेडीआरसी) से किडनी और लीवर के विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी बुलाया गया है।