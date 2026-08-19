फिजियोथैरेपी कॉलेज की हॉस्टल कैंटीन में खाने में मिले कीड़े, एफएसएसएआइ लाइसेंस भी नहीं

कांकरिया-मणिनगर क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में रखे आंटे के पीपों में जीवित कीड़े पाए गए। सरखेज-मकरबा रोड स्थित एक खाद्य इकाई में एफएसएसएआइ के शेड्यूल-4 के तहत निर्धारित स्वच्छता नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। काम करने वाले कर्मचारियों ने कैप, एप्रन और ग्लव्स नहीं पहने थे। मेडिकल रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट और पानी की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी। पिराणा रोड स्थित एक बेकरी में एफएसएसएआइ लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और लेबलिंग के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। यहां अनहाइजीनिक स्थिति पाए जाने पर कार्रवाई की गई।